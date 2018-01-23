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Kars'ta PKK sığınağı ele geçirildi

Kars Kağızman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın inine girildi. Operasyonda EYP ve yaşam malzemeleri bulundu.

AA | 23.01.2018 - 15:19..
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İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Çemçe-Madur bölgesinde icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece 18/15" operasyonunda yapılan arama tarama faaliyetlerinde, sığınak, sığınakta bir el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üç tüp, 30 metre elektrik kablosu ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Kars'ta PKK sığınağı ele geçirildi

Kars'ta PKK sığınağı ele geçirildi

MALZEMELER YOK EDİLDİ

Bazı malzemeler olay yerinde imha edildi.

Kars'ta PKK sığınağı ele geçirildi

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