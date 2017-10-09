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Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

Kağızman'da terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınakta, el yapımı patlayıcılar, malzemeler ile çeşitli örgütsel dokümanlar bulundu.

09.10.2017 - 20:51
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Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çemçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla bir süre önce başlatılan operasyon devam ediyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında örgüt mensuplarının barınabileceği alanlarda yapılan araştırmada 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklardaki aramada el yapımı patlayıcılar, tüfek, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

17 FARKLI NOKTADA ARAMA

Valilikten yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerince Kağızman ilçesinin Çemçe kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece operasyonunun düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 17 farklı noktada yapılan arazi taramasında çeşitli patlayıcı maddenin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "4 sığınak, kullanılmaya hazır 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, çok miktarda patlayıcı madde ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda çeşitli malzeme, TNT, C-4, amonyum nitrat, mazot, gübre, akü, tüp, pil, elektronik düzenek, fünye, kablo, bidon, mavzer, 2 antitank roket mühimmatı, 4 sevk fişeği, bir kalaşnikof şarjörü, araç telsizi, 5 el telsizi, çok sayıda örgütsel döküman, muhtelif yaşam malzemesi ve gıda maddesi ele geçirilmiştir."

Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

Kars'ta PKK'nın 4 sığınağı ele geçirildi

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