taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.368
USD
3,7737
EURO
4,0615
ALTIN
146,34
PETR
55,4000

Kars'ta PKK’nın bombacısı yakalandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Serhat bölgesinin bombacısı Dılgeş kod adlı terörist yakalandı.

31.01.2017 - 16:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kars'ta PKK’nın bombacısı yakalandı

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK’nın sözde Serhat bölgesinin (Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan bölgesi) bombacısı Dılgeş kod adlı terörist saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Üzerinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen terörist sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Kağızman ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

727
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

57
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

134
Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

509
Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu

Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu

214
CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

246
En çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması

En çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM