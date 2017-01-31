Kars'ta PKK’nın bombacısı yakalandı

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK’nın sözde Serhat bölgesinin (Ağrı-Iğdır-Kars-Erzurum-Ardahan bölgesi) bombacısı Dılgeş kod adlı terörist saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Üzerinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilen terörist sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Kağızman ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.