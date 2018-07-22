Kars’ta sıcaktan bunalanlar Çıldır Gölü’nde serinliyor

Kars son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Termometrelerin 30’u gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü’nde aldı. Çıldır Gölü’ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"BATI'YA GİTME GİBİ BİR İMKANIMIZ YOK"

Sıcaktan dolayı serinlemek için Çıldır Gölü’ne geldiklerini ifade eden vatandaşlar, “Havalar sıcak olmasından dolayı Çıldır Gölü’ne geldik. Batı’ya gitme gibi bir imkanımız yok. Hafta sonunda bu şekilde tatilimizi Çıldır Gölü’nde değerlendiriyoruz. Temiz yer, güzel bir yer. Denizi aratmayan bir yer. Bu şekilde sıcak havada serinlemek için Çıldır Gölü’ne geldik.” dedi.

"VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Çıldır Gölü’ne insanların daha yeni yeni gelmeye başladığını belirten vatandaşlar, “Kars’ta çok güzel bir göl var. Çıldır Gölü, çok güzel daha yeni yeni insanlar gelmeye başladı. Valinin çok güzel hizmetleri oldu. Kütük Ev yaptı, piknik alanı yaptı. Karslı olarak 2 yıldır buraya gelmeye başladık. Tabi bazı eksiklikleri var. Bunlarda zamanla giderilir. Güzel serinliyor. Bizim içinde değişik bir aktivite oluyor. Kars’ta malum fazla bir şey yapamıyoruz. Bizim için güzel oluyor. Vakit geçiriyoruz.” diye konuştu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Kars merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü, özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Ailesiyle birlikte hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Çıldır Gölü’ne geliyor.

Burada çam ağaçlarının altında piknik yapan vatandaşlar, Çıldır Gölü’nün serin sularında serinliyor. Birbirleriyle şakalaşan vatandaşlar ise renkli görüntüler yaşanmasına neden oluyor.