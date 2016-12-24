Kars'ta taksicilerden teröre tepki konvoyu

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen taksi şoförleri, yaklaşık 150 araçla konvoy oluşturarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak şehir turu yaptı. Taksi şoförleri, daha sonra Kars Garnizon Şehitliğine geçerek burada yağan kar altınrda, şehitler için Kuran okuyarak dua etti.

İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

Konvoya devam eden taksi şoförleri şehir turunu tamamladıktan sonra tekrar Cumhuriyet Meydanına dönüp burada İstiklal Marşını okudu.

"HER ZAMAN ŞEHİTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Taksi şoförlerinden Mehdi Çinkılıç, "Kars'ta bulunan taksi esnafı olarak şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Şehitlerimiz için buradayız, Allah bize bir daha bu acıyı göstermesin. Tüm şehitlerinize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her zaman canımızla kanımızla bayrağımızın altında, şehitlerimizin arkasındayız" dedi.









