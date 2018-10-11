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Kars’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Kars merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 11.10.2018 - 21:03..
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kars’ta faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisindeki şüphelilerin faaliyetlerinin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar düzenlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun sonucunda 6 şüpheli, Kars merkezli Ankara, Iğdır, Konya ve Sarıkamış’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Kars Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne getirildi.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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