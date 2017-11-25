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Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16" operasyonu gerçekleştirildi.

AA | 25.11.2017 - 12:50
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 9. Komando Tugay Komutanlığınca 20-21 Kasım'da Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalına, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16 operasyonu yapıldı.

Güvenlik güçlerinin, bölgede PKK'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlattığı operasyon sırasında çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.

SIFIRIN ALTINDA 13 DERECE

Sıfırın altında 13 dereceye varan soğukta ve zorlu arazide operasyonların başarıyla sürdürüldüğü fotoğraflara yansıdı.

Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta terör operasyonu

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