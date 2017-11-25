1 Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük Şarkıcı Levent Yüksel, uzun zaman sonra yeni bir birlikteliğe başladı. Bu ilişkide dikkat çeken ayrıntı ise sevgilisinin yaşı oldu.

2 Başbakan Yıldırım Birleşik Krallık'a gidiyor Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Theresa May’in davetine icabetle 26-27 Kasım 2017 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

3 Çocuklar ders çalışsın diye evini kütüphane yaptı Şırnak'ta, taksicilik yapan bir vatandaş, mahalledeki öğrencilerin ders çalışması için evinin bir odasını kütüphane yaptı.

4 Kars'ta terör operasyonu Kars'ta PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16" operasyonu gerçekleştirildi.

5 Emin Çölaşan'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar Hürriyet yazarına yüklenen Çölaşan; korkak, zavallı ve omurgasız bir tip dediği Özkök'ün gazeteciliğin yüz karası olduğunu yazdı.

6 Erdoğan ve Bahçeli Türkeş'i andı İki lider bu defa politika konuşmadı. Doğumunun yüzüncü yılı dolayısı ile Türkeş'i anmak için görüştüler.