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Kars’ta tilkilerin av mesaisi

Kars’ta kar yağışının ardından soğuyan havalarda yem bulmakta güçlük çeken tilkilerin zorlu avlanma mesaisi başladı.

15.01.2017 - 10:41
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Kars’ta kar ve soğuk hava insanları olduğu kadar yaban hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor.

Tarlalarının üzerinin beyaz örtüyle kaplı olması özellikle avlanan tilkilerin yaşamını zorlaştırıyor.

TİLKİ FARE AVINA ÇIKTI

Kars-Selim-Sarıkamış karayolunun etrafındaki tarlalarda fare avına çıkan tilkilerin, avlanma mesaisi kameralarca kaydedildi.

Kars’ta tilkilerin av mesaisi

HAREKETSİZ KALIP AVINI YAKALIYOR

Araziye çıkan tilkiler, bir süre yem aradıktan sonra bir anda pür dikkat belirli bir noktaya kilitleniyor. Yer altından geçen farelerin sesine odaklanan tilkiler, hiç hareket etmeden 15-20 saniye avının hareketlerini takip ediyor ve bir yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor ve yemini yakalıyor.

Kars’ta tilkilerin av mesaisi

Soğuk ve karlı tarlalarda yem arayan tilkiler bazen de köylere gelerek köylülerin tavuklarını kaçırıyor. Kars-Selim-Sarıkamış karayolunda av mesaisine çıkan tilkiler sürücülerinde dikkatlerini çekiyor. Bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla tilkilerin fotoğraflarını çekti.

Kars’ta tilkilerin av mesaisi

Kars’ta tilkilerin av mesaisi

Kars’ta tilkilerin av mesaisi

Kars’ta tilkilerin av mesaisi

Kars’ta tilkilerin av mesaisi

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