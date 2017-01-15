Kars’ta tilkilerin av mesaisi

Kars’ta kar ve soğuk hava insanları olduğu kadar yaban hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor.

Tarlalarının üzerinin beyaz örtüyle kaplı olması özellikle avlanan tilkilerin yaşamını zorlaştırıyor.

TİLKİ FARE AVINA ÇIKTI

Kars-Selim-Sarıkamış karayolunun etrafındaki tarlalarda fare avına çıkan tilkilerin, avlanma mesaisi kameralarca kaydedildi.

HAREKETSİZ KALIP AVINI YAKALIYOR

Araziye çıkan tilkiler, bir süre yem aradıktan sonra bir anda pür dikkat belirli bir noktaya kilitleniyor. Yer altından geçen farelerin sesine odaklanan tilkiler, hiç hareket etmeden 15-20 saniye avının hareketlerini takip ediyor ve bir yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor ve yemini yakalıyor.

Soğuk ve karlı tarlalarda yem arayan tilkiler bazen de köylere gelerek köylülerin tavuklarını kaçırıyor. Kars-Selim-Sarıkamış karayolunda av mesaisine çıkan tilkiler sürücülerinde dikkatlerini çekiyor. Bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak cep telefonlarıyla tilkilerin fotoğraflarını çekti.

















