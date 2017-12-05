Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesiyle Kars’ta, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

BİR ANDA 1 METRE ZIPLIYOR

Kar altında fare avına çıkan tilkiler, yaklaşık 30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor. Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karnını doyurmaya çalışıyor.

Kars'ta tilkilerin fare avı görüntülendi VİDEO