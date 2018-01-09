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Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars'ta yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Harakani ve Kafkas Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA | 09.01.2018 - 16:45..
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Bugün saat 15.45 sıralarında Kars- Erzurum karayolu Kümbetli Köyü kavşağında meydana gelen kazada, Mecit İşçi yönetimindeki 44 BE 594 plakalı kamyonet ile tali yoldan ana yola çıkan Yusuf Erta'ın kullandığı 36 AH 335 plakalı yolcu minibüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı

İKİ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazada, sürücüler Yusuf Ertaş, Mecit İşçi ile yolcu Zühtü Aydın yaralandı. Kümbetli Jandarma Karakol ekiplerinin olay yerine kısa süre içerisinde intikal etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Trafik tek şeritli olarak sağlanırken, yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çekici ile kazaya karışan araçların karayolundan kaldırılmasının ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı.

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

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