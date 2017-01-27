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Kars’ta üniversite öğrencisine cinsel saldırı

Üniversite öğrencisine cinsel saldırı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki kişi yakalanarak tutuklandı.

27.01.2017 - 04:29
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İnönü Caddesi üzerinde bir apartmanda polisi arayan bayan cinsel saldırıya maruz kaldığını ve darp edildiğini bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerinde Üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen bayanla ayakları ve üzeri çıplak vaziyette karşılaştı.

Mağdur üniversite öğrencisi bayan ile yapılan görüşmede cinsel saldırıyı gerçekleştirdiklerini ileri sürdüğü kişilerin ismini vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa süre içerisinde olayı planlayan ve cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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