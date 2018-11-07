taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.36685
Euro
6.15985
Altın
1232.24
Borsa
95177.6
Gram Altın
212.621

Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kars’ta, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 07.11.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Polis, sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alının 2 kişinin ifadesinin ardından harekete geçen polis, kent merkezinde 5 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2’si daha önce olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İstanbul’da olduğu tespit edilen bir kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Öte yandan, konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde uyuşturucu ticareti ve tacirleriyle mücadelemizin kesintisiz olarak kararlılıkla devam edeceği ve bu kapsamda görevlilerimize en büyük desteği sağlayan vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiğinin bilinmesi gerekmektedir.” denildi.

Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama

Donald Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama

44
Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

236
Meclis'te CHP-HDP-Saadet ittifakı

Meclis'te CHP-HDP-Saadet ittifakı

163
ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

ABD ara seçimlerindeki net sonuç: Demokratlar kazanamadı

42
Emina Jahovic: Boşanma nedeni ihanet değil

Emina Jahovic: Boşanma nedeni ihanet değil

96
ABD Kongre ara seçimlerinde sonuçlar

ABD Kongre ara seçimlerinde sonuçlar

13
Suriye'de Türkiye'ye karşı terörist ittifakı

Suriye'de Türkiye'ye karşı terörist ittifakı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM