Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Polis, sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alının 2 kişinin ifadesinin ardından harekete geçen polis, kent merkezinde 5 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2’si daha önce olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İstanbul’da olduğu tespit edilen bir kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Öte yandan, konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde uyuşturucu ticareti ve tacirleriyle mücadelemizin kesintisiz olarak kararlılıkla devam edeceği ve bu kapsamda görevlilerimize en büyük desteği sağlayan vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiğinin bilinmesi gerekmektedir.” denildi.