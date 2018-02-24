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Kars'ta yerli silahlarla tatbikat

Yerli üretimde atağa geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Kars'ta zorlu kış şartlarında envantere yeni giren modern silah ve teçhizatları denedi.

AA | 24.02.2018 - 15:38..
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars'ta 21-22 Şubat'ta 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı düzenlendi.

TATBİKAT BAŞARILI

Birliklerin, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklarda muharebe etme imkan ve kabiliyetlerinin test edildiği tatbikatta, TSK'nin sahip olduğu yüksek ve etkili ateş gücü ile envantere yeni giren modern silah ve teçhizatlar denendi.

Kars'ta yerli silahlarla tatbikat

ALTAY TANKI DA TATBİKATTA

Tatbikatta, milli imkanlarla üretilen modern ana muharebe tankı Altay ile milli helikopter ATAK da kullanıldı.

Kars'ta yerli silahlarla tatbikat

Birliklerin, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, giyim, iaşe, ikmal ve bakım gibi temel konular üzerindeki eğitimleriyle beka kabiliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği tatbikatta, harbe hazırlık seviyelerinin, sınıf/kuvvetler arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu tespit edildi.

Kars'ta yerli silahlarla tatbikat

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