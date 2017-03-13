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Kars'taki FETÖ ana davası başladı

Kars'ta FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde rol alan 16'sı tutuklu 17 eski rütbeli asker hakim karşısına çıktı.

13.03.2017 - 13:40
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KARS

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, aynı komutanlığın eski Kurmay Başkanı Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da yer aldığı 16'sı tutuklu 17 eski rütbeli askerin yargılanmasına başlandı.

TUTUKLI SANIKLAR

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Serkan Polat, Emrah Akça, Haydar Küreş, Harun Doğanay, Sami Büberci, Çetin Aydoğan, Ferhat Demirci ile tutuksuz yargılanan İbrahim Erhan Akça hazır bulundu.

SEGBİS ÜZERİNDEN KATILANLAR OLDU

Diğer sanıklardan Ali Avcı, Eyüp Ağbağ, Osman Atlı, Cemal Sudaş, Süleyman Koç da tutuklu bulundukları Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklar Nihat Uçan, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler ile Ali Ercan Ormanoğlu ise duruşmaya getirilmedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tanıklar, sanıkların avukatları, sanık yakınları ile izleyicilerin de yer aldığı duruşma sanıkların kimlik tespiti işlemiyle sürüyor. Güvenlik güçleri adliye içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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