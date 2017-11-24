Kars'taki FETÖ davasında karar açıklandı

27 sanık, 15 Temmuz'da kalkışılan darbe girişimi hakkındaki davada Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri gerekçesiyle yargılandı. Mahkeme, 27 sanığın 6'sına müebbet verirken, 2'sinde çeşitli sebeplerden dolayı indirime gidildi.

"BELEDİYE BAŞKANINI ALMAYA GÖNDERDİLER"

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunması alınan ve 15 Temmuz gecesi Kars Belediyesi Anons Merkezini ele geçirerek "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sıkıyönetim ilan etmiştir" anonsu yapan eski üsteğmen Zafer Akar, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Akar, gelen emirler doğrultusunda hareket ettiğini beyan ederek, "Bana 'belediye başkanlığına gidilecek' dendi, bölük komutanı yanımıza güvenlik görevlilerini verdi. Belediye Başkanı Karaçanta'nın evine gittik, kapıyı çaldık, hanımefendi kapıya çıktı, başkanı sorduk evde olmadığını söyledi." dedi.

AKAR: "BANA ANONS İÇİN NOT YAZDILAR"

Karaçanta'nın evde olmadığını dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay Serkan Polat'a ilettiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Polat bana anons için 'TSK sıkıyönetim ilan etmiştir. Evlerinizdeyseniz sokaklara çıkmayın, sokaklardaysanız evinize gidiniz, camilerden yapılan anonslara itibar etmeyin' şeklinde not yazdırdı, onları okudum. Ben daha sonra personelimle belediyeden ayrıldım."

Eski yüzbaşı Sedat Kılınç ise bölük komutanlarının terör olaylarına karşı kendilerini uyardığını ve 15 Temmuz gecesi yaşananları bir terör saldırısı olarak algıladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.





Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise eski yüzbaşı Sedat Kılınç, eski üsteğmenler Zafer Akar ve Eray Çetin ve eski teğmen Emre Koca'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski yüzbaşı Samet Çolak'a 18 yıl 9 ay, eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu'na da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.