Kart kopyalama cihazı ile 52 bin lira dolandırdı

Kent merkezindeki bankaların ATM'leri üzerinden, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği tespit eden vatandaşlar, polise gidip şikayetçi oldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Ö. isimli şüpheliyi ATM'de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

KOPYALAMA CİHAZI YERLEŞTİRDİ

Şüphelinin 7 farklı banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların hesabından para çektiği belirlenirken, aracında yapılan aramada 4 kart kopyalama cihazı, 4 batarya, 4 gizli kamera düzeneği, 9 hafıza kartı, 1 harddisk ve 1 cep telefonuna el konuldu.

U.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, şüphelilerin bu yöntemle vatandaşların toplam 52 bin 650 TL'sini dolandırdıkları belirlendi.

Polis, olayla ilgili olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha arıyor.





