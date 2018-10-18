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Kart kopyalama cihazı ile 52 bin lira dolandırdı

Mersin'de banka ATM'lerine yerleştirdiği kart kopyalama cihazı ile farklı kişilerin hesaplarından toplam para çeken kişi yakalandı.

DHA | 18.10.2018 - 09:37..
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Kent merkezindeki bankaların ATM'leri üzerinden, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği tespit eden vatandaşlar, polise gidip şikayetçi oldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Ö. isimli şüpheliyi ATM'de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Kart kopyalama cihazı ile 52 bin lira dolandırdı

KOPYALAMA CİHAZI YERLEŞTİRDİ

Şüphelinin 7 farklı banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların hesabından para çektiği belirlenirken, aracında yapılan aramada 4 kart kopyalama cihazı, 4 batarya, 4 gizli kamera düzeneği, 9 hafıza kartı, 1 harddisk ve 1 cep telefonuna el konuldu.

Kart kopyalama cihazı ile 52 bin lira dolandırdı

U.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, şüphelilerin bu yöntemle vatandaşların toplam 52 bin 650 TL'sini dolandırdıkları belirlendi.

Polis, olayla ilgili olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha arıyor.

Kart kopyalama cihazı ile 52 bin lira dolandırdı

Kart kopyalama cihazı ile 52 bin lira dolandırdı

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