Kars'ta minibüs yan yattı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda yaşayan Suriyeli kadın, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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Anne ve ablasını rehin alan genç 1,5 saatte ikna edildi

Bursa'da eşinden ayrıldığı için bunalıma giren bir kişi annesi ve ablasını pompalı tüfekle rehin aldı. 1.5 saat süren operasyon sonucu rehin tutulan anne ve kızı polisler tarafından kurtarıldı.