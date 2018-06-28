Kars'ta minibüs yan yattı: 12 yaralı

Sarıkamış’ta piknikten dönen aileyi taşıyan minibüs, Çamyazı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
YARALILAR TEDAVİDE
Feci kazada minibüste bulunan M.K., A.K., N.K., B.K., K.Ç.,M.K.,B.K., İ.K., N.K., K.K., G.K. ve M.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi atına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.