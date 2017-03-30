Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden vefa

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, bombalı saldırıda hayatını kaybeden Ankara Gölbaşı’ndaki Şehitler Camisi İmamı Mustafa Yaman ile Çengelköy’de vurulan ve gazi unvanını alan Mustafa Uygun için, mezun oldukları Kartal Anadolu İmam Lisesinde vefa etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde, okulun yenilenen konferans salonuna Mustafa Yaman'ın, amfi sınıfına Mustafa Uygun'un isimlerinin verildiği tabelalar asıldı.

TÖRENE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KATILDI

Yeni adıyla Mustafa Yaman Konferans Salonu'ndaki törende, şehit Mustafa Yaman'ın eşi Dilek Yaman, babası Mehmet Yaman, kardeşleri Mevlüt ve Hacer Yaman hazır bulundu. Gazi Mustafa Uygun da törene tekerlekli sandalyeyle katıldı.

"İŞGAL GİRİŞİMİNDE ÖNEMLİ MÜCADELE VERİLDİ"

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan okul müdürü Mitat Tekçam, 15 Temmuz'un bir darbe girişiminden çok işgal girişimi olduğunu kaydederek, "Bu işgal girişiminde çok önemli bir mücadele verildi. Hamdolsun okulumuz da mezunlarımızla, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle bu mücadelenin içinde yer aldı." diye konuştu.

Bu mücadelede okulun 2003 yılı mezunlardan Mustafa Yaman'ın şehit düştüğünü, 1993 yılı mezunlarından Mustafa Uygun'un gazilik unvanı aldığını aktaran Tekçam, "Rabbim inşallah, bir daha 15 Temmuz işgal girişimini ve benzerlerini yaşatmasın." temennisinde bulundu.

DARBE GÜNÜ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gazi Mustafa Uygun da konuşmasında, olay gecesi yaşadıklarını anlattı. Olay tarihinde Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda istasyon amiri olarak görev yaptığını ve o gece evine gitmeye çalışırken Çengelköy'de polis karakolunu darbeci askerlerin ele geçirmeye çalıştığını gördüğünü, daha sonra telefonuna gelen mesajlardan darbe girişimi olduğunu öğrendiğini dile getiren Uygun, orada bir ağacın arkasına geçerek askerlere "Elinizdeki silahın parasını kim verdi de kimi tarıyorsunuz?", "Ordu kışlaya..." gibi sözler söylediğini, bu kez rütbeli bir askerin ağaca doğru ateş etmeye başladığını anlattı.

Burada vurulduğunu ancak ameliyat olana değin hiç acı hissetmediğini dile getiren Uygun, fizik tedavisinin devam ettiğini söyledi.

"DOĞRU YERDESİNİZ"

Öğrencilere "Doğru yerdesiniz. Doğru mekandasınız" diye seslenen Uygun, öğrencilerden vatanına, milletine, dinine bağlı bürokratlar ve diplomatlar olmalarını istedi.

Mustafa Yaman'ın ağabeyi Mevlüt Yaman ise "Kardeşim bizi onurlandırdı. Sizler de bizim onurumuzu bir kat daha arttırdınız." ifadelerini kullandı.