Kartal Köprüsü davasında 36 sanığa müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, tüm sanıkların "anayasaya ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 26 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı.
21 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 18'i tutuklu 67 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Savcı, 21 sanığın anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Diğer sanıklara ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.