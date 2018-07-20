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Kartal'a Sis Parkı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal'da kurulan, sis efekti ve ışık oyunlarının yapıldığı Sis Parkı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

AA | 20.07.2018 - 09:58..
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Belediyeden alınan bilgiye göre, Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kartal Sahili Turgut Özal Bulvarı'ndaki 4 bin 723 metrekarelik alan üzerinde tasarlanan park, sis ve ışık efektleriyle ilk olma özelliği taşıyor.

Kartal'a Sis Parkı yapıldı

Bölgede yaşayan vatandaşların yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan parkta, özellikle aileler ve çocukların keyifle vakit geçirerek eğlenebilecekleri bir rekreasyon alanı da oluşturuldu.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNUMU

"Sis Parkı" içerisindeki sis havuzları ve ışıklandırmalar aktif duruma geldiğinde, ilginç sis ve ışık efekti ortaya çıkıyor. Atomize su püskürtülmesiyle oluşan siste, özellikle çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Park, yaz aylarının sıcak günlerinde suda yürüyerek serinlemeyi tercih edenlerin de bulunmak isteyecekleri bir alan haline geldi.

Kartal'a Sis Parkı yapıldı

GÜZEL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Parkta sis efektinin sona ermesinin ardından, geometrik desene sahip zeminde bulunan kolon ya da kemerle desteklenmiş yaya geçitlerinde yansımaların oluşmasıyla eşsiz görüntüler meydana geliyor.

Tüm bitkisel ve yapısal materyallerle hoş perspektiflerin oluşturulması için parkın her iki kenarına 72 palmiye ağacı dikildi. Parkın yeşil alanlarına 12 ayrı çeşitte mevsimlik çiçek de dikilecek.

Kartal'a Sis Parkı yapıldı

FOTOĞRAF MERAKLILARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Fotoğraf ve video meraklılarının da yoğun ilgisini çeken parkta, sis ve ışık efektleriyle tam bir görsel şölen sunuluyor. Bölge halkı başta olmak üzere "Sis Parkı"nın varlığından haberdar olanlar soluğu parkta alıyor.

Kartal'a Sis Parkı yapıldı

Özellikle çocuklar, bir taraftan görsel sunumu izlerken diğer yandan saatlerce sis bulutu içinde eğleniyor. Çocuklarıyla burayı ziyaret eden vatandaşlar, parkın hizmete açılmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek, bu tür bir etkinlik alanı oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Kartal'a Sis Parkı yapıldı

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