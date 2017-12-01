İstanbul'un Kartal ilçesinde günlük olarak kiralanan evlerin birinden silah sesi geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 17 yaşındaki kızı başından vurulmuş halde buldu.

POLİSLER ARAMA BAŞLATTI

Eve giren polisler, Aleyna Can'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Başından vurulmuş halde yerde yatan Can'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlı, olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahıs için bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çevrede incelemeye devam etti.

Kartal'da 17 yaşındaki kız silahla öldürüldü VİDEO









APARTMAN DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Gece saatlerinde Kartal’da gerçekleştirilen cinayet sonrası, 17 yaşındaki Aleyna’nın hayatını kaybettiği apartın ruhsatının bulunmadığı ve belediye ekipleri tarafından birkaç defa mühürlendiği öğrenildi.