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Kartal'da 17 yaşındaki kız silahla öldürüldü

17 yaşındaki Aleyna Can, Kartal'daki günlük kiralık evlerin birinde ölü olarak bulundu.

İHA | 01.12.2017 - 04:57..
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İstanbul'un Kartal ilçesinde günlük olarak kiralanan evlerin birinden silah sesi geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 17 yaşındaki kızı başından vurulmuş halde buldu.

Kartal'da 17 yaşındaki kız silahla öldürüldü

POLİSLER ARAMA BAŞLATTI

Eve giren polisler, Aleyna Can'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Başından vurulmuş halde yerde yatan Can'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlı, olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahıs için bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çevrede incelemeye devam etti.

Kartal'da 17 yaşındaki kız silahla öldürüldü VİDEO


Kartal'da 17 yaşındaki kız silahla öldürüldü

APARTMAN DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Gece saatlerinde Kartal’da gerçekleştirilen cinayet sonrası, 17 yaşındaki Aleyna’nın hayatını kaybettiği apartın ruhsatının bulunmadığı ve belediye ekipleri tarafından birkaç defa mühürlendiği öğrenildi.

Kartal'da 17 yaşındaki kız silahla öldürüldü

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