Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 ile geçerek şampiyon oldu.

İstanbul Haydarpaşa Ro-Ro Limanı'nda bir tırda yapılan aramada 10 çuval içinde 120 adet kaçak tilki kürkü bulundu.

Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

1 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek Meclis'te basın toplantısı düzenleyen eski Başbakan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan hepimizin adayıdır." dedi.

2 Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. İşte partilerin aradığı şartlar...

3 Rusya Ermenistan'da da kaybetti Batı ülkeleri Putin'e karşı sürekli yeni cepheler açıyor. Bunları Skripal davası, Esad rejime yönelik füze saldırısı ve ekonomik yaptırımlarla gördük. Şimdi de Rusya'nın adamı Sarkisyan gitti.

4 Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

5 İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak AK Parti’den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek.

6 Akşener ve Karamollaoğlu yeniden bir araya geldi Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile İYİ Parti lideri Akşener görüştü. Görüşme 17 dakika sürdü.