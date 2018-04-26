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Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın

Kartal sanayi sitesinin yanında bulunan atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA | 26.04.2018 - 21:03..
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Kartal Sanayi Sitesinin yanında bulunan atık kağıtların toplandığı yaklaşık 600 metrekarelik kağıt deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın



Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın



Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın

Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın

Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın

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