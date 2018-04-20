Kartal'da çıkan yangında 1. kattan atlayan kişi yaralandı

5 katlı binanın giriş katında bulunan kitapevinde çıkan yangın tüm binaya sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği Kartal'daki yangında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

BİRİNCİ KATTAN ATLADI

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada, panikleyerek birinci kattan atladığı iddia edilen Ömer Kavak ile iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kavak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Diğer iki yaralı da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, apartmanda büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.