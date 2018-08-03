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Kartal'da istinat duvarı çöktü

Çöken inşaat nedeniyle işçiler ve bitişikteki binada oturanlar kavga ederken, belediye ekipleri inşaatı mühürledi.

DHA | 03.08.2018 - 09:10..
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Kartal Yakacık Yeni Mahallesi'nde bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatın bitişiğinde bulunan binalarda oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

POLİS SON ANDA YETİŞTİ

Çökme sonrası inşaatın çevresinde evleri bulunan vatandaşlar ile inşaat sahibi ve çalışanlar arasında tartışma sonrası arbede yaşanırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kartal'da istinat duvarı çöktü

ŞİKAYETÇİ OLDULAR, SONUÇ ÇIKMADI

Olaya tepki gösteren vatandaşlardan Zeki Aydoğdu 6 aydır devam eden inşaatla ilgili olarak şikayetçi olduklarını fakat bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. İnşaatın bitişiğindeki evlerinin çökme tehlikesi yaşadığını öne süren Aydoğdu, binada yaşayanların tehlike içerisinde bulunduğunu iddia etti.

İnşaat başladığından bu yana gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Aydoğdu, yetkilileri göreve davet etti.

Polis ekipleri arbede yol açan vatandaşları yatıştırırken, zabıta ekipleri ilk incelemelerin ardından inşaattaki çalışmalara son vererek mühürledi.

Kartal'da istinat duvarı çöktü

CHP'Lİ BELEDİYEYE İSYAN

Sinirli olduğu gözlenen vatandaşların CHP'li Kartal Belediyesi'ne de tepkisi vardı.

Belediyenin ilgi göstermediğini belirten Kartallılar, belediye ve zabıta ekiplerine isyan etti.

Kartal'da istinat duvarı çöktü VİDEO

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