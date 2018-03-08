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Kartal'da kaza: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kartal'da seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

DHA | 08.03.2018 - 05:24..
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İstanbul'un Kartal ilçesinde gece saat 03:30 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpan otomobil, ardından aydınlatma direğine ve lokantaya çarptı.

Kartal'da kaza: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken  kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal'da kaza: 1'i ağır 4 kişi yaralandı VİDEO

Kartal'da kaza: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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