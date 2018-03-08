İstanbul'un Kartal ilçesinde gece saat 03:30 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpan otomobil, ardından aydınlatma direğine ve lokantaya çarptı.
BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kartal'da kaza: 1'i ağır 4 kişi yaralandı VİDEO