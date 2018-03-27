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Kartal'da laf atma kavgası: 2 yaralı

Laf atma yüzünden yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

DHA | 27.03.2018 - 02:24..
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Olay Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi ile sahil yolunda yürüyen ikisi kadın dört kişinin olduğu grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadınların bulunduğu gruptan bir kişi silah çekti ve ateş etmeye başladı.

Kartal'da laf atma kavgası: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla hastaneye kaldırılırken diğeri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da laf atma kavgası: 2 yaralı VİDEO

KAVGAYA KARIŞAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre boş kovan aradı. olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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