Kartal'da lüks otomobil kadın kuaförüne daldı

Kaza, 03.45 saatlerinde Petroliş Mahallesi, Üsküdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Baran Gülsoy yönetimindeki lüks otomobil Üsküdar Caddesi Kadıköy istikametine seyir halinde iken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil kaldırımdaki bariyerlere çarptıktan sonra kadın kuaförüne girerek durabildi.

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ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Kazada sürücü Baran Gülsoy ile otomobildeki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak otoparka çekildi.

50 BİN LİRALIK ZARAR

Dükkanında yaklaşık 50 bin TL’lik bir zarar olduğunu belirten kuaför sahibi Ali Altunbaş, “Maddi hasarlı bir kazamız var, sürücü arkadaş uyuduğunu iddia ederek, dükkana girdi. Şu anda maddi hasarımız var, gerekeni yaptı polis arkadaşlarımız. Her hangi bir yaralanan olmadı. Yaklaşık 50 bin TL civarında bir zararımız var.” dedi Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.