Kartal'da metruk bina yandı

İstanbul'un Kartal ilçesindeki metruk binada çıkan yangın, faciaya yol açmadan önlendi. Binanın boş olması nedeniyle ölen yada yaralanan olmadı. Gece saat 03:20 sularında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.