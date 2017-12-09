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Kartal'da metruk bina yandı

Kartal'da bulunan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İHA | 09.12.2017 - 07:27..
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İstanbul'un Kartal ilçesindeki metruk binada çıkan yangın, faciaya yol açmadan önlendi. Binanın boş olması nedeniyle ölen yada yaralanan olmadı. Gece saat 03:20 sularında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Kartal'da metruk bina yandı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Kartal'da metruk bina yandı

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