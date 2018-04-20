taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.368
USD
4,0392
EURO
4,9704
ALTIN
174,16
PETR
73,8100

Kartal’da okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir okulun elektrik panosunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, öğrencilerin bazıları korkarak gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 20.04.2018 - 11:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kartal Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın çıktı.

Okulun bodrum katında bulunan kazan dairesindeki elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın, öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Öğretmenlerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi.

Kartal’da okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Öğrenciler okul bahçesine çıkarılarak tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle korkan bazı öğrencilerin ailelerine sarılarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından tahliye edilen öğrencilerin bir kısmı okula geri alındı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gümüşhane'de apartman cami
Yapımı süren cami inşaatı, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. Cami, görüntüsüyle 7 katlı bir apartmanı andırıyor.
Boks makinesine kafa atan genç
Adana'da boks makinesi konulan bir sokakta ilginç bir görüntü kaydedildi.
Iğdır'da iş yerinde patlama: 6 yaralı
Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a darbeci tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasıyla Yunanistan'ın darbecileri koruyup kolladığının ortaya koyulduğunu belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

637
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

162
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

414
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

202
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

143
Şenol Güneş taburcu edildi

Şenol Güneş taburcu edildi

152
15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kuruluyor

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM