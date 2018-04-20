Kartal’da okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kartal Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın çıktı.

Okulun bodrum katında bulunan kazan dairesindeki elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın, öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Öğretmenlerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi.

YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Öğrenciler okul bahçesine çıkarılarak tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın nedeniyle korkan bazı öğrencilerin ailelerine sarılarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından tahliye edilen öğrencilerin bir kısmı okula geri alındı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.