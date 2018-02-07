Kartal'da ormanlık alanda çevre katliamı

Kartal'da bulunan Aydos ormanında, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açarken, çevre sakinlerini de çileden çıkardı.

Hafriyat kamyonlarının döktüğü molozlar ve piknikçilerin döktüğü çöpler tüm ormanı kapladı. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi.

KARTAL BELEDİYESİ'NE TEPKİ

Kartal'da yaşanan bu çevre katliamına isyan eden vatandaşlar ise Kartal Belediyesi'ne tepki göstererek, tüm şikayetlere rağmen yıllardır çözüm üretilmeyen bu kirliliğin artık temizlenmesini istiyor.

"ORMAN DEĞİL ÇÖPLÜK"

Aydos ormanındaki katliama tepki gösteren Murat Şahin, ''Buradaki çöplerin temizlenmesi lazım, orman değil çöplük gibi sanki burası. İnsanlar geliyor, berbat edip gidiyor her zaman'' dedi.