Kartal'da polisle kovalamaca kazayla bitti

Kaza Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak üzerinde meydana geldi. Pendik'te devriye gezen Yunus ekipleri, 3 kişinin olduğu otomobili şüpheli bularak içerisindekilere 'dur' ihtarında bulundu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Şüphelilerin durmayarak araçlarıyla kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı. Uzun süren kovalamaca, kaçanların içinde olduğu araçın yoldan geçen başka bir araca çarpmasıyla sona erdi.

6 YARALIDAN BİRİ POLİS

Kazada, 1 polis memuru, kaçanların olduğu araçtaki 3 kişi, bunların çarptığı aracın sürücüsü ve yoldan geçen bir kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Diğer yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Mahalleden bazı kişiler, polisin gözaltına aldığı şüphelilere tekme atmak istedi. Polis şüphelileri güçlükle olay yerinden çıkardı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ruhsatsız 1 pombalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin aracının çalıntı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, polisle kovalamaca halindeki aracın yoldan geçen başka bir araca çarptığı, meydana gelen kazada yaralananların olduğu ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdiler.