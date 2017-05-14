taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Kartal'da polisle kovalamaca kazayla bitti

Kartal'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu araç yoldan geçen başka araca çarparak durdu. 6 yaralı var.

14.05.2017 - 21:56
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kartal'da polisle kovalamaca kazayla bitti

Kaza Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak üzerinde meydana geldi. Pendik'te devriye gezen Yunus ekipleri, 3 kişinin olduğu otomobili şüpheli bularak içerisindekilere 'dur' ihtarında bulundu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Şüphelilerin durmayarak araçlarıyla kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı. Uzun süren kovalamaca, kaçanların içinde olduğu araçın yoldan geçen başka bir araca çarpmasıyla sona erdi.

6 YARALIDAN BİRİ POLİS

Kazada, 1 polis memuru, kaçanların olduğu araçtaki 3 kişi, bunların çarptığı aracın sürücüsü ve yoldan geçen bir kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Diğer yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Mahalleden bazı kişiler, polisin gözaltına aldığı şüphelilere tekme atmak istedi. Polis şüphelileri güçlükle olay yerinden çıkardı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ruhsatsız 1 pombalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin aracının çalıntı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, polisle kovalamaca halindeki aracın yoldan geçen başka bir araca çarptığı, meydana gelen kazada yaralananların olduğu ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdiler.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

98
Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

51
Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

107
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

68
Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

96
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

185
Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM