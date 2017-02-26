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Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

26.02.2017 - 02:03
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Kartal Yunus Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki rezidansın ikinci katındaki elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen yangını gören inşaat çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Alev alev yanan satış ofisi yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yanan satış ofisinin yanında bulunan Kartal Belediyesi'ne ait konutta ikamet eden Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

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