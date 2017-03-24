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Kartal'da sahte hoca yakalandı

Kartal'da çocuğu olmayan kadınlara muska yazma ve cin çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yapan sahte hoca yakalandı.

24.03.2017 - 15:38
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Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir evdeki hocanın çocuğu olmayan kadınlara tedavi vaadiyle muska yazdığı ve cin çıkartacağını söyleyerek dolandırdığı yönünde bir ihbar geldi.

Kartal'da sahte hoca yakalandı

6 BİN 300 TL ELE GEÇİRİLDİ

Sivil polisler ihbarı değerlendirip eve giderek inceleme yaptı. Daha sonra polis ekipleri eve operasyon düzenleyerek Salih G. isimli sahte hoca ve sahte hocaya yardım eden T.G., İ.G. ve A.C.G.'yi de gözaltına aldı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda muska yazmak için kullanılan çok sayıda kağıt, arapça yazılar bulunan kağıtlar ve 6 bin 300 lira ele geçirildi.

Kartal'da sahte hoca yakalandı

"PAZARLIK YAPMAYIN"

Polis ekipleri Salih G. isimli sahte hocanın yaşanan yoğunluk sebebiyle gelenlere sıramatik ile numara verdiği, sırası gelenlerin içeriye alınarak işleme başlandığı belirledi. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda duvarlarda 'bakım ücreti 30 lira','Muska ücretimiz 300 lira pazarlık yapmayın' şeklinde yazılar olması dikkat çekti.

Kartal'da sahte hoca yakalandı

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