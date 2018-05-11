taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.608
USD
4,2657
EURO
5,0978
ALTIN
181,76
PETR
77,3800

Kartal'da şemsiyeli hırsızlar iki daireyi soydu

İstanbul Kartal'da ikisi kadın dört hırsız, taşınan bir ailenin olduğu binaya girerek soygun gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 14:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, geçtiğimiz günlerde, Kartal Cevizli Mahallesi Zara Sokak’ta meydana geldi. Bir binaya gelen ikisi kadın dört hırsız, binaya bir ailenin taşınmasını fırsat bilerek içeri girdi.

İÇERİDEKİ HER ŞEYİ ÇALDILAR

Karşılıklı iki dairenin kapısını açan hırsızlar, içeride ne var ne yoksa çaldı. Ardından evde bulunan aracın anahtarını alan şahıslar vatandaşın arabasını da çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde şok yaşayan apartman sakinleri ise ne yapacağını şaşırdı. Durumu polise bildiren vatandaşlar hırsızların yakalanmasını istedi.

Kartal'da şemsiyeli hırsızlar iki daireyi soydu

Evine hırsız giren bir apartman sakini, "İşe gitmek için evden çıktım. Eve geldiğimde iki dairenin kapı kilitlerinin söküldüğünü gördüm. eşimi aradım. Yüzlerin şemsiye tutarak girmişler. Binamızın üyesi gibiler. Yukarıya çıkmışlar iki dairede kimsenin olmamasını fırsat bilmişler. Binada taşınma işlemi vardı. Onu da fırsat bilmişler. Bütün odalarımızı dağıtmışlar. Yeni taşındık daireye. Bir yıl oldu. Yüklü miktarda altın yoktu ama. Manevi değeri olan pırlantalarımı çalmışlar. Şampuan bile çalmışlar. maddi anlamada bir zarar vermediler manevi anlamda büyük zarar verdiler. Eşim eve gelmeden içeriye giremiyorum artık" dedi.

Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şemsiyeli hırsızlar binaya giriyor. Ardından evde hırsızlık yapan şahıslar araçla kaçıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Muharrem İnce Rize'de konuşuyor
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari’nin ardından bugün de Rize’de konuşuyor.
İstanbul'da ilkokula bomba ihbarı
İstanbul’da bomba ihbarı yapılan bir ilköğretim okulu tahliye edildi. Okula polis ekipleri sevk edildi.
Bakan Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde kurda yaşanan artışı değerlendirerek, "Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum." diye konuştu.
İBB'den en özel asker uğurlaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda engelli gençler ve ailelerinin askerlik heyecanını yaşayabilmeleri için “Özel Askerlik Kına Gecesi Programı” düzenledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

Erdoğan'ın seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan

208
MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

MetroPoll'ün 24 Haziran anketi

217
Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

Beştepe'nin 9 maddelik ekonomi planı

196
Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor

250
Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti

Akhisar şampiyon oldu, Avrupa hesapları değişti

26
Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları

Koray Aydın'ın çelişkili Meral Akşener açıklamaları

183
Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

Bursa'dan Afrin'e giden 22 kahraman döndü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM