Kartal'da şemsiyeli hırsızlar iki daireyi soydu

Olay, geçtiğimiz günlerde, Kartal Cevizli Mahallesi Zara Sokak’ta meydana geldi. Bir binaya gelen ikisi kadın dört hırsız, binaya bir ailenin taşınmasını fırsat bilerek içeri girdi.

İÇERİDEKİ HER ŞEYİ ÇALDILAR

Karşılıklı iki dairenin kapısını açan hırsızlar, içeride ne var ne yoksa çaldı. Ardından evde bulunan aracın anahtarını alan şahıslar vatandaşın arabasını da çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde şok yaşayan apartman sakinleri ise ne yapacağını şaşırdı. Durumu polise bildiren vatandaşlar hırsızların yakalanmasını istedi.

Evine hırsız giren bir apartman sakini, "İşe gitmek için evden çıktım. Eve geldiğimde iki dairenin kapı kilitlerinin söküldüğünü gördüm. eşimi aradım. Yüzlerin şemsiye tutarak girmişler. Binamızın üyesi gibiler. Yukarıya çıkmışlar iki dairede kimsenin olmamasını fırsat bilmişler. Binada taşınma işlemi vardı. Onu da fırsat bilmişler. Bütün odalarımızı dağıtmışlar. Yeni taşındık daireye. Bir yıl oldu. Yüklü miktarda altın yoktu ama. Manevi değeri olan pırlantalarımı çalmışlar. Şampuan bile çalmışlar. maddi anlamada bir zarar vermediler manevi anlamda büyük zarar verdiler. Eşim eve gelmeden içeriye giremiyorum artık" dedi.



Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şemsiyeli hırsızlar binaya giriyor. Ardından evde hırsızlık yapan şahıslar araçla kaçıyor.