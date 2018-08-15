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Kartal'da servis şoförünün vurulma anı

İstanbul Kartal’da bir servis şoförü aracının içinde vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken servis şoförünü vuran adamın rahat tavrı dikkat çekti.

İHA | 15.08.2018 - 10:14..
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Kartal’da dün sabah erken saatlerde servis şoförü Murat B. (47) iddiaya hareket etmek üzere aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan bir şüpheli aracın kapısını açıp, Murat B.’ye ateş etti.

Olayın şoku ile neye uğradığına şaşıran Murat B., şüpheli şahsın rahat tavırlar ile olay yerinden uzaklaşmasının ardından yardım çağırmak için telefonuna sarıldı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Kendi imkanları ile hastaneye giden Murat B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı dedektifler olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda yaralanan Murat B.’nin karşı tarafı tanımadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Kartal'da servis şoförünün vurulma anı VİDEO

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN VURULMA ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Murat B.’nin servis aracına bindiği, şüpheli şahsın gelip silahla yaraladıktan sonra rahat bir şekilde olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

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