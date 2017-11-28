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Kartal'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yakacık mevkisinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

AA | 28.11.2017 - 08:57..
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TEM bağlantı yolu Yakacık mevkisindeki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kartal'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kartal'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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