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Kartal'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yakacık mevkisinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
AA | 28.11.2017 - 08:57..
Haberler
3. Sayfa
TEM bağlantı yolu Yakacık mevkisindeki
trafik
kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
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