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Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

Kartal Sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

19.05.2017 - 09:45
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Kaza saat 08.00 saatlerinde Kartal Kordon boyu mahallesi sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

ARAÇLAR ÇARPIŞTI

İlhan Çalıkoğlu'nun kullandığı otomobille, ters yöne girdiği belirtilen İhsan Elbaşoğlu'nun kullandığı araç çarpıştı.

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki araçtaki toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

BOYA YOLA SIÇRADI

Ters yöne girdiği belirtilen araçta bulunan boya yola, araçlara ve yaralılara sıçradı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

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