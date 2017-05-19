Kartal'da trafik kazası: 6 yaralı

29 yıl önce yaşamını yitiren Amerikalı ressam Basquiat'ın bir eseri 110,5 milyon dolara alıcı buldu, müzayede rekoru kırıldı.

İngiltere'de satışlar bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi.

1 Time dergisinin Beyaz Saray/Kremlin kapağı Time dergisi, yeni sayısının kapağına, Moskova’daki Aziz Vasil Katedrali’ne dönüşen Beyaz Saray’ın resmini yerleştirdi.

2 Alman meclisinde İncirlik mesaisi Alman meclisinde İncirlik'ten çekilme konuyu detaylı olarak tartışılırken muhalefette yer alan partiler önerge verdi.

3 Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerine onay Yunanistan’da, meclis binası önünde polisle göstericiler arasında çatışma yaşanırken, ek kemer sıkma tedbirleri içeren yasa meclisten geçti.

4 Le Pen milletvekilliği için adaylığını açıkladı Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi Başkanı Marine Le Pen, gelecek ay yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olacağını bildirdi.

5 Trump'tan Rusya iddialarına cevap Rusya ile ilgili iddialara ilişkin soruşturmaya tepki gösteren Trump, kendini savundu.

6 Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir'e penaltı atışları sonunda yenilirken, en çok konuşulan isim Volkan Demirel oldu.