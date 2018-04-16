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Kartal'daki kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kartal'da, 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan tur otobüsünün şoförü Alaettin G. için karar verildi.

DHA | 16.04.2018 - 19:42..
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Dün Kartal'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası sonrası tur otobüsünün şoförü Alaettin G., kaza sonrası dün gözaltına alındı.

Aleattin G.'nin emniyet sorgusunda turizm işiyle uğraşan bir şirkette otobüs şoförü olarak görev yaptığını, olay günü 16.15 sıralarında da Göztepe'den çıkarak Kartal'a doğru gittiğini söylediği öğrenildi.

"ARKADAN ÇARPMA SESİ DUYDUM"

Kartal köprüsüne yaklaştığı sırada yolcu almak için yan yola girmeye hazırlandığını söylediği öğrenilen Aleattin G.'nin, “Yolcu almaya gideceğim sırada arkadan çarpma sesi duydum. O esnada trafikte kesinlikle durmadım, yolcu da almadım. Yolcu almaya gideceğim esnada arkadan çarpma sesi duydum. Çok şiddetli bir ses geldi" dediği belirtildi.

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Kartal'daki kazada otobüs şoförü tutuklandı

TUTUKLANDI

Aleattin G., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, sorgusunu yaptığı Aleattin G.'yi, “Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasına neden olmakö suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 
Mahkeme, Aleattin G.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Kartal'daki kazada otobüs şoförü tutuklandı

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