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Kartalkaya Barajı ile 38 bin dekar arazi suya kavuşacak

Sivas'ta yapılan Gemerek Kartalkaya Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

25.10.2017 - 11:00
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartalkaya Barajı'nın tamamlanmasının ardından, sulama projesinin de faaliyete geçmesiyle 37 bin 990 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Kartalkaya Barajı ile 38 bin dekar arazi suya kavuşacak

Kartalkaya köyü sınırları içerisinde Kasımbey Çayı üzerinde bulunan Kartalkaya Barajı, merkezi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ediliyor. Barajın temelden yüksekliği 83 metre, depolama hacmi ise 33,16 milyon metreküp olarak tesis edilecek.

3 MİLYON METREKÜP DOLGU İMALATI YAPILACAK

Proje kapsamında 490 metre derivasyon tüneli, dolusavak, rölakasyon yolları, 2 batardo, gövde sıyırma kazısı, enjeksiyon ve 3 milyon 326 bin 662 metreküp dolgu imalatı yapılacak.

Kartalkaya Barajı ile 38 bin dekar arazi suya kavuşacak

YILLIK 16,7 MİLYON LİRALIK KATKI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baraj inşaatına büyük bir hızla devam ettiklerini belirterek, "Barajın sulama projesini de tamamlayarak hizmete aldığımızda 37 bin 990 dekar zirai araziyi suya kavuşturarak bölgedeki çiftçilerimizin aynı topraklardan çok daha fazla ürün elde etmelerini sağlayacağız. Ayıca proje ülke ekonomisine yıllık 16,7 milyon lira katkı verecek." ifadelerini kullandı.

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