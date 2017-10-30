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Kartalkaya sezonu açtı
Kış turizmin merkezi olan Kartalkaya'da yılın ilk karın yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
30.10.2017 - 10:32
Haberler
Seyahat
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya’ya sezonun ilk karı yağdı.
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