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Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kar kalanlığının 3 metreyi bulduğu Kartalkaya'da kapanan yolu, iş makineleri açtı.

DHA | 11.01.2017 - 13:22
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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’da gece başlayan tipi, etkisini artırarak devam ediyor.

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Kartalkaya yolundaki kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı, bazı araçlar ise yoldan çıkarak kara saplandı.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı

İŞ MAKİNELERİ YOLU AÇTI

Vatandaşlardan bazıları araçlarına zincir takarak yollarına devam ederken bir kısmı da diğer sürücülerin yardımıyla kara saplandıkları yerden çıkarıldı. Bir süre yolun açılmasını bekleyen tatilciler, iş makinelerinin yolu açmasıyla kayak merkezine ulaşabildi..Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı

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