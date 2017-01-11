Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreyi aştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’da gece başlayan tipi, etkisini artırarak devam ediyor.

ARAÇLAR KARA SAPLANDI

Kartalkaya yolundaki kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı, bazı araçlar ise yoldan çıkarak kara saplandı.

İŞ MAKİNELERİ YOLU AÇTI

Vatandaşlardan bazıları araçlarına zincir takarak yollarına devam ederken bir kısmı da diğer sürücülerin yardımıyla kara saplandıkları yerden çıkarıldı. Bir süre yolun açılmasını bekleyen tatilciler, iş makinelerinin yolu açmasıyla kayak merkezine ulaşabildi..