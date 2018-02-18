Bolu’ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kış tatili için her yıl binlerce kişinin tercih ettiği Kartalkaya'da tatilcilerin yeni gözdesi canlı bowling oldu.

Etkinlik kapsamında 3 metre yüksekliğinde şeffaf topların içine giren tatilciler metrelerce yuvarlandıktan sonra 2,5 metrelik lobutları devirmeye çalıştılar.

Kartalkaya'da yeni eğlence canlı bowling VİDEO

CESARETLERİNİ DENEDİLER

Tatil için Kartalkaya’ya gelen binlerce kişinin izlediği ve keyifli anların yaşadığı etkinlikte, cesaretini test etmek isteyen yüzlerce tatilci de şeffaf topların içine girerek labutları devirmek için çaba gösterdi.

Adrenalin tutkunu bazı tatilciler ise, yuvarlanan topun önünden koşmak isterken düşerek şeffaf topun üzerlerinden geçmesine izin verdi.