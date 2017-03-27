Kartepe'de otomobil bariyerlere girdi

TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet Kaplan yönetimindeki 34 NK 6210 plakalı otomobil, yağışlı hava ve aşırı hız nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Kaplan ağır yaralandı. İtfaiye ekibi otomobilin tavanını keserek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Kaplan İzmit'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir tesisin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.