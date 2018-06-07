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Karton fabrikasına düşen yıldırım, yangın çıkardı

Kocaeli'de bulunan karton fabrikasının deposuna yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

DHA | 07.06.2018 - 06:05..
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Gece saatlerinde yağmur yağışıyla beraber Kocaeli'nin birçok bölgesine yıldırım düştü. Başiskele Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir karton fabrikasının deposuna düşen yıldırım, depoda bulunan kağıt balyalarının tutuşmasına neden oldu.

Karton fabrikasına düşen yıldırım, yangın çıkardı

RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN BÜYÜYÜNCE İTFAİYE ÇAĞIRDILAR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın deposunu saran yangına ilk olarak fabrikanın kendi itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Karton fabrikasına düşen yıldırım, yangın çıkardı

Karton fabrikasına düşen yıldırım, yangın çıkardı

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