Karun Hazineleri yeni müzesinde

Uşak'ta dünyaca ünlü Karun Hazinelerinin modern bir ortamda sergilenmesi için başlatılan müze projesinde sona gelindi.

Milattan önce 560-546 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait olan ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurt dışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserden oluşan Karun Hazineleri, bu aydan itibaren Uşak'taki modern müzesinde sergilenecek.

Uşak Valisi Salim Demir'in yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nin bu ay içinde ziyarete açılması için son düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

İçerisinde değişik dönemlere ait 2 bin 500'e yakın tarihi eserin yer aldığı modern müzenin yaklaşık 16 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Demir, iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

Demir, müzede birbirinden değerli eser arasında en çok ilgiyi Karun Hazinelerinin çekeceğini düşündüklerini ifade etti.

KANATLI DENİZATI BROŞU ÖZEL ALANDA SERGİLENECEK

Müzede Karun Hazinelerinin en değerli parçası olarak bilinen ve daha önce iki kez çalınarak yurt dışına kaçırılan "Kanatlı Denizatı Broşu" için özel bir alanın ayrıldığını kaydeden Vali Demir, "Karun Hazineleri hak ettiği değere uygun yeni sergi alanında ziyaretçileri ile buluşacak." dedi.

Güvenlik tedbirleri anlamında da son teknolojinin kullanıldığı müzenin teşhir salonlarının oldukça ilgi çekici olarak dizayn edildiğini belirten Demir, "Müzede teşhir salonlarının yanında konferans salonu ve çocuklar için oyun odaları mevcut. Müze envanterimizde yaklaşık 43 bin eser var, hepsini sergilememiz mümkün değil, en özellikli 2 bin 500 eseri sergileyeceğiz. Bu eserler zaman zaman değişecek. Karun Hazinelerini görmek isteyen herkesi ilimize, müzemize bekliyoruz." diye konuştu.

KENTİN TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Şerif Söyler ise modern müzenin çok sayıda ziyaretçi çekeceğini, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Eski müzenin bahçesiyle birlikte 900 metrekare olduğunu, yeni binada ise kapalı alanların 14 bin 500 metrekare olduğunu kaydeden Söyler, "Müze, modern müzecilik anlayışı ile yapıldı. İlk katta kronolojik sıraya göre Paleolitik çağdan Cumhuriyet dönemi ilk yıllarına kadar eserlerimiz mevcut. Akmonia, Selçikler, Sebastapolis antik kentlerinden çıkarılan eserlerin yanı sıra sikke bölümünde Osmanlı Bankası ve Darphanesi canlandırmamız mevcut. İkinci katta ise Lidya Uygarlığı ile ilgili tümülüs canlandırması ve Karun Hazineleri sergileniyor. Müzemizde ilimizin tarihi anlatan 6 kısa film ekranlarda gösteriliyor." dedi.

KARUN HAZİNELERİNİN BAŞ DÖNDÜREN SERÜVENİ

Uşak'ın Güre Köyü yakınlarındaki Toptepe, İkiztepe ve Aktepe tümülüslerinden 1965-1966 ve 1968 yıllarında tarihi eser kaçakçıları tarafından çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan, New York'taki Metropolitan Müzesinde 1985 yılında sergilenmeye başlanan 432 parçalık Karun Hazineleri koleksiyonu, hukuk mücadelesinin ardından 1993 yılında Türkiye'ye getirilmişti.

Hazinenin en değerli eserleri arasında yer alan Kanatlı Denizatı Broşu, 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesinden sahtesi ile değiştirilerek yurt dışına götürülmüş, daha sonra Almanya'dan iadesi sağlanan eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başlanmış, iki ay önce de Uşak'a getirilmişti.