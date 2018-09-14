Karun Hazinesi olarak bilinen ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurt dışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da bulunduğu Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait 432 parça paha biçilmez koleksiyon, yapımı tamamlanan Uşak Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Şerif Söyler, yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nin hem mimarisiyle hem de dizaynıyla beğeni toplayacağını belirterek ziyarete açılan müzede konferans salonları ve çocuk oyun alanlarının da olduğunu anlattı.

Değişik dönemlere ait birbirinden değerli 2 bin 500'e yakın tarihi eserin sergilendiği iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Söyler, müzeye yurt dışından da ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Karun Hazinesi ziyaretçilerini bekliyor ViDEO

KARUN HAZİNESİ

Uşak'ın Güre Köyü yakınlarındaki Toptepe, İkiztepe ve Aktepe tümülüslerinden 1965-1966 ve 1968 yıllarında tarihi eser kaçakçıları tarafından çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan, New York'taki Metropolitan Müzesi'nde 1985 yılında sergilenmeye başlanan 432 parçalık Karun Hazinesi koleksiyonu, hukuk mücadelesinin ardından 1993 yılında Türkiye'ye getirilmişti.

Hazinenin en değerli eserleri arasında yer alan "Kanatlı Denizatı Broşu", 2005 yılında Uşak Arkeoloji Müzesi'nden sahtesi ile değiştirilerek yurt dışına götürülmüştü. Daha sonra Almanya'dan iadesi sağlanan eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlanmış, iki ay önce de Uşak'a getirilmişti.