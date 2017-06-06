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Kaş Havalimanı'na onay verildi

Proje için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) alınan izinlerle birlikte Antalya'da turizm daha da canlanacak.

06.06.2017 - 13:02
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Kaş Havalimanı'na onay verildi

Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve her sene ziyaretçi akınına uğrayan Kaş'ta yeni bir proje daha hayata geçirilecek.

Kaş Havalimanı'na onay verildi

Gerekli izinleri alınan havalimanı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) onay çıktı.

İHALESİ YAPILACAK

İzinlerin onaylanmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan da onay alınacak. Eğer proje Bakanlık'tan onaylanırsa ihale süreci resmen başlayacak. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi planlanan havaalanının ihalesi için dev şirketler çalışmalara başladı.

5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Henüz proje aşamasındaki havalimanının yılda 5 milyon yolcuya hizmet vermesi ve Antalya ekonomisine yılda 2 milyar dolarlık katkı yapması planlanıyor.

Kaş Havalimanı'na onay verildi

FİNİKE'YE DE YAKIN

Havalimanının yeri ise kesinleşti. Kaş-Demre bölgesinin Antalya merkeze 200, Dalaman Havalimanı'na ise 190 kilometre uzağında yer alacak proje, finike'ye çok yakın konumda yer alıyor. Havalimanının gelişmeye müsait olacak şekilde planlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü açıklandı.

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