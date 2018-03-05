Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de bu hafta kas romatizması ve bu rahatsızlığın nasıl tedavi edilebileceği hakkında bilgi verildi.

Kas romatizmasını gösteren 18 nokta İZLE



BASINÇLA BİRLİKTE AĞRI VARSA ROMATİZMA SİNYALİ ALINIYOR

Kas romatizması, kaslara yakın bölgelerde görülüyor. Bu rahatsızlığı elle tespit etmek ise oldukça kolay.

İnsan vücudunda 18 noktaya parmakla 4 kiloluk bir basınç uygulandığı zaman bölgede bir beyazlık oluşuyor. Eğer bu basınçla da bir ağrı oluşuyorsa Fibromiyalji sinyalleri alınıyor, yani kas romatizmasıyla karşı karşıya olabilirsiniz...

RAHATSIZLIK KASLARA YAKIN YERLERDE OLUYOR

Bu rahatsızlık köprücük kemikleri, köprücük kemiklerinin altı, kollarda ve eklem yerlerine de yakın görülüyor.