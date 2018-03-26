TRT1'in sevilen ve en çok izlenen sağlık programlarından 'Doktor Geldi'de bu hafta izleyicilere kas yapan ve kilo verdiren 10 besin hakkında bilgi verildi.

Kas yapıcı ve kilo verdiren 10 besin İZLE



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Yaz aylarının yaklaşmasıyla kilosunu dengelemek isteyen ve kilo vermek isteyenler için ipucu niteliğindeki bilgileri Doç. Dr. Halit Yerebakan paylaştı.

KİLO VERDİREN VE KAS YAPAN 10 BESİN

Doç. Dr. Halit Yerebakan, yumurtanın sadece beyazı değil aynı zamanda sarısının da oldukça faydalı olduğunu belirterek söze başladı.

Yumurtanı yanı sıra balıkyağı, elma, kuruyemiş, brokoli, ıspanak, kinoa, kırmızı et, hindi ve keten tohumu gibi besinler de kas yapıcı ve hatta kilo verdirici özelliğe sahip.