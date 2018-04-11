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Kasap ve kedinin diyaloğu izleyenleri güldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kasaplık yapan İkram Korkmazer ve dükkanına giren kedi arasında yaşananlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Özel Haber | 11.04.2018 - 02:15..
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Kasap ustası İkram Korkmazer'in dükkanına giren kedi ile adeta konuşması çekilen görüntüyü izlenme rekorlarına sürükledi. Korkmazer'in "Parasız istiyorsun? Hadi al bakalım" sözleri ise sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.

Kasaba giren kediye göz hakkını veren güzel insan VİDEO

Son zamanlarda vahşi insanların hayvanlara yaptığı işkencelerin ardından böyle bir görüntünün sosyal medyaya düşmesi hayvanseverleri de mutlu etti. Hayvanseverler kasap Korkmazer'in duyarlı davranışına övgü dolu yorumlarda bulundu.

http://videonuz.ensonhaber.com/izle/kasaba_giren_kediye_goz_hakkini_veren_guzel_insan

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